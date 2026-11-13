El colapso de un edificio de viviendas provoca varios muertos en Nairobi

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Gente concentrada cerca del lugar donde colapsó un edificio en Kenia
Gente concentrada cerca del lugar donde colapsó un edificio en Kenia | Boniface Muthoni

Al menos seis personas han muerto al derrumbarse un edificio de cinco pisos en Nairobi, de cuyos escombros han sido rescatadas por ahora cinco personas.

Según han detallado las autoridades de Kenia, el edificio se levantaba cerca de la terminal de ferrocarril y en las inmediaciones de la carretera que conecta la capital con la gran ciudad portuaria de Mombasa.

Además, el departamento de gestión de desastres de la región ha dado cuenta de que varios trabajadores de la construcción se encontraban en el lugar cuando toda la estructura empezó a desplomarse por el techo.

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