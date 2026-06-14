Kenia despeja el camino para avanzar en la futura estación central de Nairobi

La futura estación central de Nairobi ha dado un nuevo paso tras quedar despejado uno de los principales obstáculos administrativos del proceso de contratación. La estatal Kenya Railways Corporation ha recibido luz verde para continuar con la adjudicación de un contrato de consultoría por valor de algo más de cinco millones de euros a la firma británica Mace YMR LLP.

El avance se produce después de que el organismo encargado de supervisar las contrataciones públicas en Kenia rechazase la impugnación presentada por una de las empresas que se presentaron y respaldase la decisión adoptada por Kenya Railways durante el proceso de evaluación.

La nueva estación constituye la pieza central del proyecto Nairobi Railway City, una actuación de regeneración urbana y transporte multimodal que abarca unos 1,7 millones de metros cuadrados en el centro de la capital del país africano y que busca ampliar la capacidad del sistema ferroviario de cercanías y mejorar la integración entre distintos modos de transporte.

Según la documentación oficial de Kenya Railways, consultada por La Región Internacional, la futura estación ocupará unos 52.600 metros cuadrados y está diseñada para elevar la capacidad hasta 30.000 pasajeros por hora punta, frente a los aproximadamente 16.000 pasajeros diarios actuales.

Inversión de 1.750 millones de euros

La iniciativa forma parte de un programa financiado conjuntamente por los gobiernos de Kenia y Reino Unido a través del marco de UK Export Finance.

Imagen aérea de la futura estación de Nairobi | Atkins

El proyecto completo incluye una nueva estación central, cuatro andenes de pasajeros, puentes peatonales, edificios auxiliares, zonas comerciales y la rehabilitación de parte del patrimonio ferroviario existente. Mientras la estación supone una inversión que ronda los 200 millones de euros por parte de las autoridades kenianas, todo el desarrollo previsto podría movilizar unos 1.750 millones de euros.

Tercera estación más grande del mundo

Del diseño de la estación se han encargado, en colaboración con Mace, las empresas de consultoría de origen británico AtkinsRéalis y Howard Humphreys.

La primera de ellas, integrada hoy en la firma de Canadá SNC-Lavalin, ha destacado esta obra como "una oportunidad arquitectónica única", toda vez que la idea pasa por construir "la tercera estación más grande del mundo" con la vista puesta en 2040.

El concepto del diseño planteado busca "crear un vibrante centro comunitario", con un amplio techo y una estructura abierta y accesible. Precisamente, en ella se integra el edificio original de la estación histórica, toda vez que es una de las estructuras de piedra más antiguas de Nairobi.