Colombia sitúa en 287 los muertos y eleva a más de 4.100 los heridos una semana después del terremoto
TRAGEDIA EN COLOMBIA
El balance oficial eleva a 194 los desaparecidos y cifra en casi 186.000 las personas damnificadas, con más de 26.000 viviendas destruidas.
Una semana después del terremoto que sacudió el noroeste de Colombia, las autoridades han actualizado el balance de víctimas y sitúan en 287 los fallecidos y en 4.147 los heridos, mientras continúan las labores de evaluación de daños y atención a las zonas afectadas.
La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) también ha elevado de 143 a 194 el número de personas que permanecen desaparecidas. El balance supone una revisión de las cifras comunicadas anteriormente, que situaban en 289 los muertos y en 3.937 los heridos.
La magnitud de los daños continúa aumentando a medida que los equipos de emergencia incorporan nuevos datos procedentes de los municipios afectados. La UNGRD cifra actualmente en 472 los municipios afectados y en 185.996 las personas damnificadas.
Entre las principales consecuencias del seísmo figuran 127.608 viviendas averiadas y otras 26.392 completamente destruidas. Además, 197 edificios han quedado colapsados.
La infraestructura sanitaria y educativa también ha sufrido graves daños. En total, se han visto afectados 304 centros de salud, 3.207 centros educativos y 4.059 centros comunitarios.
El terremoto también ha provocado desperfectos en 410 vías, 95 acueductos, 48 puentes vehiculares, 13 puentes peatonales y cinco aeropuertos.
El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses ha recibido hasta el momento 298 cuerpos y ha logrado identificar a 288 de ellos.
Entre los cuerpos identificados se encuentran 21 menores de edad.
Las autoridades continúan actualizando el balance mientras avanzan las labores de búsqueda, identificación de víctimas y evaluación de los daños provocados por el seísmo, que ha dejado una de las mayores emergencias recientes en varias zonas del país.
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