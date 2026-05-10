Comienza el desembarco de los pasajeros del MV Hondius con los de nacionalidad española

El desembarco de los primeros pasajeros del crucero MV Hondius, fondeado desde las 06.30 horas de este domingo en el puerto de Granadilla (Tenerife), ha dado comienzo sobre las 10.40 horas con la salida del barco de los catorce ciudadanos españoles.

En este sentido, el operativo se ha iniciado después de que los profesionales de Sanidad Exterior confirmaran a primera hora que tanto el pasaje como la tripulación continúan asintomáticos.

Así, el protocolo establece que los pasajeros vayan desembarcando de forma escalonada, utilizando una mascarilla FP2 como medida preventiva adicional y con los objetos personales mínimos necesarios. Además, lo harán según la disponibilidad de los vuelos en pista y de los distintos operativos internacionales de repatriación que se han previsto para cada país.

Avión a Madrid

Una vez en tierra, los pasajeros se han subido a un autobús de la UME que les llevarán directamente a pie de pista, donde, en el caso de los españoles, cogerán el avión desplegado por el gobierno para trasladarles hasta Madrid.

Por otro lado, la segunda nacionalidad en ser evacuada será Países Bajos, en cuyo avión también transportará a ciudadanos de Alemania, Bélgica, Grecia y parte de la tripulación; mientras que posteriormente se irán confirmando los siguientes vuelos previstos para este domingo (Canadá, Turquía, Francia, Gran Bretaña, Irlanda y Estados Unidos).

Finalmente, la previsión es que el último vuelo con pasajeros del crucero sea el de Australia y que tenga lugar en la jornada de este lunes con seis personas.