Continúan las labores para extinguir el incendio de Los Gallardos mientras se asegura el perímetro del fuego

Los trabajos para extinguir el incendio forestal declarado el pasado jueves en el término municipal de Los Gallardos (Almería) continúan este domingo, después de una intensa noche en la que efectivos del Plan Infoca, la Unidad Militar de Emergencias (UME) y el resto de cuerpos desplegados han centrado sus esfuerzos en asegurar el perímetro y evitar reactivaciones en los puntos más sensibles.

Tras los avances logrados durante la jornada del sábado, las llamas permanecen activas únicamente en algunos focos concretos dentro de un perímetro de unas 6.600 hectáreas afectadas, según las últimas imágenes del sistema europeo Copernicus.

Durante la noche, militares del Segundo Batallón de Intervención en Emergencias (BIEM II) han trabajado en la extinción de pequeñas reactivaciones, el asentamiento del perímetro y la localización de puntos calientes mediante drones en zonas como El Chive, Lubrín, El Marchal, Bédar y Los Gallardos.

Asimismo, la UME ha revisado caminos y viviendas aisladas que podrían haberse visto afectadas por el incendio, en coordinación con la Guardia Civil.

El balance provisional se mantiene en doce personas fallecidas y dieciocho heridas, cinco de ellas ingresadas en unidades de cuidados intensivos. Más de 600 vecinos desalojados de Los Castaños, Almocaízar, Alfaix y el camping de Los Gallardos ya han podido regresar a sus viviendas, al tiempo que también se ha levantado el confinamiento decretado en Lubrín.

En paralelo a las labores de extinción, la Guardia Civil continúa trabajando en la identificación de las víctimas mortales. El Departamento de Biología del Servicio de Criminalística ha logrado obtener el perfil genético de los doce fallecidos tras analizar durante toda la noche las muestras remitidas desde el Instituto de Medicina Legal.

Sin embargo, la identificación de los cuerpos aún no ha podido completarse, ya que los familiares con los que deben cotejarse las muestras biológicas se encuentran viajando desde distintos países hacia España. Las autoridades confían en que el proceso pueda concluir en las próximas horas.

Asimismo, el Centro Integrado de Datos (CID), activado para gestionar la emergencia conforme al Protocolo Nacional de Actuación Médico-Forense y de Policía Científica en sucesos con múltiples víctimas, ha informado de que el número de denuncias por desaparición se ha elevado a ocho. Hasta que finalicen las identificaciones, no se podrá confirmar la identidad ni la nacionalidad de los fallecidos.

El vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, destacó que la mejora de las condiciones meteorológicas permitió este sábado pasar de una estrategia defensiva a otra de ataque directo contra el incendio. Según explicó, el flanco izquierdo, considerado el más comprometido, presenta ya únicamente pequeños puntos calientes y reactivaciones que son sofocados de forma inmediata.

Las previsiones de un descenso del viento y un aumento significativo de la humedad durante este domingo mantienen el optimismo de los responsables del operativo, que confían en avanzar hacia la estabilización o el control definitivo del incendio, aunque insisten en actuar con prudencia hasta que el perímetro quede completamente asegurado.