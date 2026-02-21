Continúan los registros en la residencia del expríncipe Andrés

La policía británica ha seguido este sábado con los registros de la Royal Lodge de Windsor, la antigua residencia del ya expríncipe Andrés Mountbatten-Windsor, iniciadas el pasado jueves, cuando fue detenido por su su relación con el delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein.

La policía del Valle del Támesis ha informado de que los registros en la Royal Lodge continuarán al menos hasta el lunes, y continúa el trasiego de vehículos policiales a la entrada de la finca, ubicada a escasos kilómetros del Castillo de Windsor.

La detención de Andrés, hermano del rey Carlos III, y su interrogatorio durante once horas ha desencadenado un debate público sobre su posible salida de la línea de sucesión. En ese sentido, este sábado el Palacio de Buckingham ha subrayado que "jamás se interpondría" en una decisión que, ha recordado, corresponde "únicamente al Parlamento", según The Times.

Por otra parte, una encuesta realizada el viernes por YouGov muestra que un 82% de la población británica apoya retirar a Andrés de la línea de sucesión. Solo el 6% está en contra y el 12% no sabe o no contesta.

Además, las últimas horas se ha sabido también que la alcaldesa de Selwyn, en Ontario, Canadá, Sherry Senis, ha iniciado los trámites para retirar el nombre a la isla del Príncipe Andrés, en el río Otonabee.

Eliminar a Andrés —octavo en la línea de sucesión después de los príncipes Guillermo y Enrique y sus hijos—, además de la legislación, requeriría llevar a cabo consultas y cerrar acuerdos con otros territorios de la Commonwealth que respetan la monarquía británica.

Antecedentes

El expríncipe fue liberado el jueves tras pasar más de once horas detenido en la comisaría de la localidad de Aylsham. Las fuerzas de seguridad han llevado a cabo este viernes un registro en la Royal Lodge, antigua residencia del otrora duque de York. En la víspera, también registraron una casa de campo en el condado de Norfolk. Ambas pertenecen a la familia real británica.

Las investigaciones giran en torno a una supuesta "conducta indebida en el ejercicio de cargo público" por haber entregado presuntamente a Epstein información sensible del gobierno cuando trabajaba como enviado especial de comercio. Las pesquisas también incluyen su supuesta implicación en un caso de trata de personas.