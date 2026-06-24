Corea del Norte construirá buques de guerra dotados de armamento nuclear

El líder de Corea del Norte, Kim Jong Un, ha anunciado un plan para construir buques de guerra dotados de armamento nuclear en su intento por reforzar las capacidades militares del país ante la creciente tensión en la región.

De hecho, tras apostar en público por ampliar las opciones nucleares del país, ha afirmado que está equipando a su armada con este tipo de armamento y, de hecho, ha detallado que los planes quinquenales prevén la fabricación de dos buques de guerra al año, incluido uno de crucero de 10.000 toneladas.

Estas declaraciones del dirigente norcoreano han tenido lugar durante la puesta en servicio del Choe Hyon, uno de los destructores de 5.000 toneladas botados el año pasado, según la agencia de noticias oficial. Al respecto, ha destacado que a día de hoy, tras un año de preparación, posee la capacidad operativa y de combate "más perfecta y completa". "Alcanzará niveles inimaginables", ha remarcado.

Al hilo de ello, ha apostado por "construir anualmente dos buques de superficie de una clase superior a la del Choe Hyon, incluyendo un crucero de 10.000 toneladas", y se ha mostrado partidario también de "desarrollar y producir sistemas de armas submarinas".

"La Armada se está convirtiendo en un servicio completo equipado con medios estratégicos, ya que el programa de dotación de armas nucleares avanza según lo previsto", ha explicado Kim, que pretende terminar con la idea de que la Armada es "la rama más débil de las Fuerzas Armadas del Corea del Sur".