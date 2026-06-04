Kim Jong Un anuncia que Corea del Norte duplicó "con creces" su capacidad para producir armas nucleares

Corea del Norte ha duplicado "con creces" su capacidad de producción nuclear para armas durante los últimos cinco años, según Kim Jong Un, que se ha reafirmado en la importancia de "ampliar aún más" ese potencial de cara a "continuar incrementando los arsenales nucleares".

Durante una visita a una fábrica de material nuclear, recogida por la agencia estatal KCNA, el dirigente norcoreano ha recordado la directriz recogida en el último plan quinquenal de continuar ampliando la producción armamentística con fines disuasorios.

Y es que, como ha dicho, así lo requieren circunstancias como "la confrontación prolongada con los enemigos más feroces, los riesgos existentes que se agravan a cada instante, las amenazas potenciales y las crisis impredecibles a largo plazo".

Se trata, por tanto, de "una urgencia" y de "una responsabilidad", según sus palabras, que se han tornado en agradecimiento cuando ha rendido homenaje a los científicos nucleares norcoreanos. "El potencial nuclear del que disponemos ahora sería inconcebible sin la valiosa lucha que hemos librado durante los últimos cinco años", ha resaltado Kim Jong Un.