Corea del Norte lanza una decena de misiles balísticos en plena tensión por las maniobras militares de Seúl y Washington

Por segunda vez en lo que va de agosto, Corea del Norte dirige sus ensayos balísticos hacia el mar de Japón, que separa la península que forman las dos Coreas de las islas niponas. Pero si hace dos semanas enviaba un misil, en esta ocasión, en plena tensión por las maniobras militares conjuntas que están realizando Corea del Sur y Estados Unidos, ha enviado más de una decena de proyectiles, que han sobrevolado unos 300 kilómetros.

Esta escalada, detectada por Corea del Sur, está siendo supervisada junto con personal de Inteligencia de Estados Unidos y transmitida a Japón, tal y como han corroborado las autoridades del país nipón. "Estamos monitoreando de cerca los movimientos de Corea del Norte y manteniendo la capacidad y la preparación para responder contundentemente a cualquier provocación", ha sostenido el ejército surcoreano.

El mar de Japón, entre las dos Coreas y Japón

El anuncio de una nueva edición de los tradicionales ejercicios militares conjuntos entre los ejércitos de Washington y Seúl —once días de maniobras que involucran a unos 10.000 soldados— ha añadido más tensión a las relaciones en la región, y el anuncio de Trump de que reduciría su participación no ha bastado para aliviarla. Y es que esas prácticas son, como llegó a subrayar Kim Yo Jong, la influyente hermana del líder supremo, "provocadoras y agresivas".

Ante lo sucedido, la primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, ha convocado un equipo de respuesta de emergencia en el gabinete de crisis de su propia oficina, integrado por representantes de los ministerios y organismos pertinentes, para recopilar información y evaluar la magnitud de los daños causados por esos disparos.