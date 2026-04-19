Corea del Norte lanza un misil balístico en dirección a Japón

Corea del Norte ha lanzado hoy al menos un misil balístico no identificado hacia el este, en dirección a Japón, si bien no se han registrado impactos en el interior de la isla.

La propia primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, ha revelado que Tokio, Washington y Seúl están "colaborando estrechamente para analizar la información" recabada hasta el momento.

Y, tras situar en primer lugar la recopilación y análisis de toda información disponible, ha puesto el foco en "garantizar la seguridad de aeronaves, embarcaciones y demás activos" y "adoptar todas las medidas de precaución posibles, incluida la preparación para contingencias".

Estas informaciones llegan días después de que el líder supremo de Corea del Norte, Kim Jong Un, supervisara nuevos ensayos balísticos con misiles de crucero y proyectiles antibuques desde un destructor e, incluso, con bombas de racimo.