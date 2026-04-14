Corea del Norte sigue ensayando con misiles de crucero desde un destructor

El líder supremo de Corea del Norte, Kim Jong Un, ha supervisado un nuevo ensayo balístico con misiles de crucero y proyectiles antibuques desde el destructor Choe Hyon, lo que supone una muestra del refuerzo "cualitativo" del ejército del país asiático en aras de estar alerta frente a "posibles ataques".

De hecho, ha subrayado que la prioridad de Pyongyang pasa por "impulsar sus capacidades nucleares de contención sin límite alguno", según ha retransmitido la cadena estatal norcoreana KCNA.

Estas operaciones de exhibición y entrenamiento se suman a las llevadas a cabo la semana pasada, en las que se utilizó un misil táctico con una ojiva dotada de una bomba de racimo con sistemas armamentísticos electromagnéticos.