Corea del Norte lanza varios misiles hacia el mar de Japón

Corea del Norte ha lanzado varios misiles balísticos de corto alcance hacia el mar de Japón apenas un día después de que Corea del Sur, Estados Unidos y Japón concluyeran uno de sus ejercicios militares trilaterales.

El ejército de Corea del Sur ha detectado el lanzamiento de un proyectil no identificado y ha señalado directamente a Pyongyang, de acuerdo a las informaciones de la agencia surcoreana de noticias Yonhap, que apunta que los misiles habrían recorrido unos 250 kilómetros antes de caer al mar.

"Nuestras fuerzas armadas están vigilando de cerca los diversos movimientos de Corea del Norte bajo una firme postura de defensa conjunta entre Corea del Sur y Estados Unidos, y mantienen la capacidad y la preparación para responder contundentemente a cualquier provocación", ha subrayado la institución castrense.

Mientras desde Japón no se han pronunciado todavía sobre el incidente, Estados Unidos ha informado en redes sociales de los lanzamientos efectuados por Corea del Norte, pero ha asegurado que estas acciones no suponen por el momento un riesgo inmediato para sus efectivos, su territorio ni el de sus aliados en la región.

En todo caso, Washington ha reiterado además su compromiso con la seguridad regional y con la protección de sus intereses y de los de sus socios frente a posibles amenazas procedentes de Corea del Norte.

El lanzamiento se produce después de que a mediados del pasado agosto, Corea del Norte hiciera lo misma con una salva de misiles balísticos de corto alcance hacia el mar de Japón, tras las maniobras militares conjuntas de Seúl y Washington y pese a que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio orden de reducir dichos ejercicios en un gesto hacia el dirigente norcoreano, Kim Jong Un.