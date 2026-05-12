Crece la presión sobre Starmer para que presente su dimisión tras el batacazo electoral

Tres altos cargos del gobierno de Keir Starmer en Reino Unido han presentado hoy su dimisión, en un movimiento que se une al de más de setenta diputados laboristas que piden al primer ministro que asuma en primera persona la responsabilidad por el batacazo que sufrió su partido en las elecciones municipales de la pasada semana.

No obstante, en la reunión semanal con su gabinete, el premier ha vuelto a descartar su marcha, como ya hizo en los últimos días desde el convencimiento de que abandonar Downing Street en el ecuador del mandato supondría "un caos" para su país.

Mientras la cifra de diputados que se oponen a la continuidad de Starmer va creciendo cada día, y se acerca ya los 81 miembros del Parlamento británico que se necesitan para forzar su destitución, la marcha de estas tres miembros de su ejecutivo no hace sino ahondar la crisis. Y es que en los últimos días se conoció asimismo el relevo de seis asesores ministeriales —cargos no remunerados en el menor de los tres escalafones de cada departamento— que en algunos casos habían presentado su renuncia y, en otros, reclamado al primer ministro que estableciera un calendario para su dimisión.

Precisamente esa organización de su salida del gobierno es lo que piden a Starmer las secretarias de Estado dimitidas, que señalan, de paso, que los "errores" cometidos por el ejecutivo británico son la causa del auge de la ultraderecha de Nigel Farage en los comicios.

Cartas de dimisión

A través de sus redes sociales, tanto la viceministra de Vivienda y Comunidades como la subsecretaria de Estado para las víctimas han publicado en sus redes sociales sus cartas de dimisión, en las que reclaman a Starmer que haga "lo correcto" y se vaya.

"El mensaje en las puertas de los hogares fue claro: usted, primer ministro, ha perdido la confianza y la credibilidad del público", ha recalcado la primera, para afear a Starmer que no está gobernando como un dirigente laborista "claro en sus valores y firme en sus convicciones". Prueba de ello, alega, son los recortes en los servicios sociales, mientras la segunda pone el foco en que "era necesario hacer más". "El país ha hablado y debemos escuchar", ha incidido.

Por su parte, la subsecretaria de Estado para la protección y la lucha contra la violencia machista coincide en que Starmer es "un hombre bueno y honesto", pero no cree que eso sea suficiente dada la magnitud de la crisis. Y, junto con ello, a través de Sky News, ha acusado al primer ministro de torpedear una legislación para limitar la difusión de imágenes explícitas de menores. "Me ha costado un año lograr que aceptaras siquiera amenazar con legislar en este ámbito", le reprocha en su carta de despedida, en la que le pregunta también cuántos niños se han quedado sin una red de protección mientras el gobierno laborista se preocupaba por los directivos de las empresas tecnológicas.