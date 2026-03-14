Cuatro ciudades españolas finalistas para ser Capital Europea de la Cultura en 2031

Cáceres, Granada, Las Palmas de Gran Canaria y Oviedo son las ciudades españolas que han pasado a la fase final del proceso para convertirse en Capital Europea de la Cultura en 2031. El anuncio se ha hecho público este viernes tras una semana de presentaciones en la que las nueve ciudades preseleccionadas defendieron sus candidaturas ante un comité internacional de expertos.

La decisión se ha dado a conocer en una rueda de prensa celebrada en la sede del Ministerio de Cultura de España, en la que participaron Tanja Mlaker, presidenta del comité evaluador, Nikos Isaris, director adjunto de la Representación de la Comisión Europea en España, y Carmen Páez, subsecretaria del Ministerio.

Las cuatro ciudades finalistas han sido seleccionadas entre las nueve candidatas iniciales, que incluían también a Burgos, Jerez de la Frontera, Palma, Potries y Toledo.

En nombre del comité de expertos, Mlaker felicitó a todas las ciudades participantes por el trabajo realizado y destacó que las presentaciones permitieron conocer “la riqueza y variedad de las culturas españolas”, así como los proyectos, retos y conexiones europeas que cada candidatura plantea.

El comité encargado de la selección está formado por diez especialistas en cultura procedentes de distintos países europeos, ocho designados por instituciones comunitarias y dos por el Ministerio de Cultura.

Próxima decisión en diciembre

La elección definitiva de la ciudad española que ostentará la capitalidad cultural en 2031 se conocerá el próximo mes de diciembre. Hasta entonces, las cuatro finalistas deberán completar y revisar sus expedientes de candidatura, teniendo en cuenta las recomendaciones que el comité emitirá en los próximos informes.

Posteriormente volverán a presentar sus proyectos culturales antes de que el comité anuncie la ciudad elegida.

En 2031, España compartirá la organización de la Capital Europea de la Cultura con Malta. La ciudad seleccionada desarrollará durante todo ese año un amplio programa cultural con actividades, artistas locales y europeos y proyectos de cooperación internacional.

Un reconocimiento cultural europeo

La iniciativa Capital Europea de la Cultura, impulsada por la Comisión Europea en 1985, busca destacar la diversidad cultural del continente, fomentar el diálogo intercultural y promover el desarrollo cultural y económico de las ciudades participantes.

Desde su creación, más de 80 ciudades europeas han recibido este título. En España lo han sido Madrid en 1992, Santiago de Compostela en 2000, Salamanca en 2002 y San Sebastián en 2016.