Cuatro de los españoles de la Flotilla necesitaron atención médica

Cuatro de los alrededor de 40 españoles que viajaban a bordo de la flotilla a Gaza interceptada por Israel han necesitado atención médica, y se aguarda que todos ellos lleguen a España a lo largo de esta jornada.

Actualmente se encuentran en Turquía, donde los ha deportado el país hebreo tras su detención en aguas internacionales en el Mediterráneo.

De ello ha dado cuenta el ministro de Exteriores del gobierno de España, José Manuel Albares, quien no ha detallado qué tipo de atención sanitaria han recibido ni cuál es su estado de salud.

Lo que sí ha dicho desde Suecia, donde asiste a una reunión de ministros de Exteriores de los países que conforman la OTAN, es que aguarda que el ministro ultraderechista israelí Itamar Ben Gvir sea sancionado por la Unión Europea.

Humilla a los activistas

Su video humillando a los activistas retenidos ha dado la vuelta al mundo y ha provocado las críticas de prácticamente toda la comunidad internacional, incluido Estados Unidos.

El propio Netanyahu llegó a reprender a su ministro por un comportamiento que "no está en línea con los valores y normas" de Israel. Sin embargo, continúa en el cargo y, dos días después, no solo no se ha disculpado por los hechos, sino que mantiene el video en sus redes sociales.

La única consecuencia, por tanto, ha sido la agilización de la deportación de los activistas o, en palabras de Netanyahu, "los provocadores". Y es que, a la salida de la flotilla, su gobierno la había tachado de mera "publicidad" y había requerido a sus integrantes que no trataran de romper el "bloqueo naval" sobre la franja de Gaza, puesto que ya "está inundada de ayuda".