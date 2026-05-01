Cuatro menores heridos al ser apuñalados por un compañero en un instituto en Washington
Sucesos
Fueron trasladados en estado crítico al hospital, pero se encuentran ya estables
Un total de cinco personas han resultado heridas, cuatro de ellas menores, en un apuñalamiento en un instituto en Washington.
Las autoridades han confirmado ya que el presunto responsable, un estudiante del centro, ha sido detenido.
Además, el servicio de bomberos de la ciudad de Tacoma ha indicado que los cuatro menores fueron trasladados en estado crítico a un hospital, si bien han podido ser estabilizados.
Por su parte, el adulto y el ahora detenido presentaban heridas leves.
Por último, la portavoz de la Policía local, Shelbie Boyd, ha explicado que el incidente tuvo lugar durante la jornada lectiva y que el instituto Foss procedió a cerrar por seguridad.
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