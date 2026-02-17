Trump tacha a Cuba de "nación fallida" y calcula que "no sería muy difícil" intervenir

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha eludido confirmar si baraja ordenar una operación militar sobre Cuba como la que lanzó sobre Venezuela a principios de año y que concluyó con la detención de Nicolás Maduro y su esposa.

Lo que sí ha sostenido, en medio de la crisis agravada que padece la isla del Caribe debido a las restricciones impuestas por Trump, lo que sí ha afirmado es que "no sería una operación muy difícil". En todo caso, ha vuelto a blandir que tal vez "no sea necesario" intervenir militarmente en Cuba, dado lo precario de su situación económica.

En este escenario, a bordo del Air Force One, el inquilino de la Casa Blanca únicamente ha indicado que su secretario de Estado, Marco Rubio, es quien "está hablando con Cuba", y ha apelado a que "lleguen a un acuerdo" ante la "amenaza humanitaria" que se está dando. Y, de paso, ha apuntado que le interesan "mucho" los exiliados del castrismo, unas personas que "han sido tratadas de forma horrible".

Así las cosas, mientras no haya un acuerdo con Estados Unidos, habrá "un embargo". "No hay petróleo. No hay dinero. No hay nada", ha zanjado, antes de considerar a Cuba "una nación fallida" que "ni siquiera tiene combustible para que los aviones puedan despegar".

Bloqueo arancelario

El pasado 30 de enero Trump firmó una orden ejecutiva por la cual impondría aranceles a todos los países que vendiesen o suministrasen petróleo "directa o indirectamente" a la isla que preside Miguel Díaz-Canel. La amenaza ha surtido efecto, pues únicamente Rusia se ha mostrado proclive a continuar ayudando a Cuba.

El flujo de crudo desde Venezuela ya fue cortado por Washington desde su irrupción militar en Caracas y la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ya anunció que no enviará nuevos buques de Pemex a Cuba porque no puede arriesgarse a que la economía mexicana sea golpeada con duros aranceles de la potencia norteamericana.