Cuba acusa a Estados Unidos ante la ONU de someter a la isla a un "castigo colectivo" por el bloqueo

Cuba y Estados Unidos protagonizaron este martes un duro enfrentamiento en la Asamblea General de Naciones Unidas durante una sesión convocada a petición de La Habana para debatir la necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Washington a la isla.

El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, acusó a Estados Unidos de desarrollar una "guerra multidimensional y no convencional" contra el país caribeño y aseguró que la presión ejercida en los últimos meses ha agravado la crisis humanitaria que atraviesa la isla.

Según el jefe de la diplomacia cubana, las restricciones al suministro de combustible, las sanciones y las medidas de carácter extraterritorial buscan provocar la desestabilización del país y constituyen un "acto de castigo colectivo" contra la población cubana.

Rodríguez denunció que el bloqueo está deteriorando las condiciones de vida de los ciudadanos, limitando las posibilidades de desarrollo económico y vulnerando los derechos humanos del pueblo cubano. Asimismo, rechazó las afirmaciones de Washington de que las sanciones están dirigidas únicamente contra el Gobierno y no contra la población.

Por su parte, el embajador de Estados Unidos ante la ONU, Michael Waltz, responsabilizó al régimen cubano de la situación que vive la isla y afirmó que "el comunismo nunca funcionó, no funciona ni funcionará". El diplomático sostuvo que el Gobierno dispone de recursos para mantener su aparato de propaganda mientras la población sufre las consecuencias de la crisis.

Waltz instó además a las autoridades cubanas a emprender cambios políticos y recordó las protestas registradas en 2021 contra el Gobierno de la isla.

El debate contó con el respaldo a Cuba de bloques internacionales como la Comunidad del Caribe (CARICOM), el Grupo de los 77 y China. Antes de la sesión, el representante estadounidense Jeffrey Bartos criticó la celebración del encuentro y denunció el coste que supone para Naciones Unidas, al considerar que esos recursos podrían destinarse a ayuda humanitaria.