Cuba difunde una guía de supervivencia ante una agresión militar

Las autoridades de Cuba han hecho pública una guía dirigida a todas las familias cubanas para "proteger a la población ante una agresión militar", con información práctica ante una posible intervención militar por parte de Estados Unidos.

El documento, titulado Proteger, resistir, sobrevivir y vencer, recoge una serie de recomendaciones que van desde la preparación de una mochila familiar con agua potable, alimentos listos para consumir, radio con energía alternativa, linterna, botiquín con vendas y analgésicos —entre otros productos— y artículos de higiene, hasta la atención que se debe prestar a señales de alarma aérea.

Asimismo, recomienda tener conocimientos de primeros auxilios y recuerda la importancia de informarse únicamente a través de los consejos de las autoridades locales.

La difusión del documento se produce en un momento de fuertes tensiones con Estados Unidos, agravadas por el bloqueo económico, comercial y energético impuesto en enero por el presidente Donald Trump, quien alega que la isla caribeña supone una "amenaza excepcional" para la seguridad de su país por sus relaciones con Rusia, China e Irán.