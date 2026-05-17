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Cuba difunde una guía de supervivencia ante una agresión militar

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La situación de Cuba
La situación de Cuba | Magdalena Chodownik

Las autoridades de Cuba han hecho pública una guía dirigida a todas las familias cubanas para "proteger a la población ante una agresión militar", con información práctica ante una posible intervención militar por parte de Estados Unidos.

El documento, titulado Proteger, resistir, sobrevivir y vencer, recoge una serie de recomendaciones que van desde la preparación de una mochila familiar con agua potable, alimentos listos para consumir, radio con energía alternativa, linternabotiquín con vendas y analgésicos —entre otros productos— y artículos de higiene, hasta la atención que se debe prestar a señales de alarma aérea.

Asimismo, recomienda tener conocimientos de primeros auxilios y recuerda la importancia de informarse únicamente a través de los consejos de las autoridades locales.

La difusión del documento se produce en un momento de fuertes tensiones con Estados Unidos, agravadas por el bloqueo económico, comercial y energético impuesto en enero por el presidente Donald Trump, quien alega que la isla caribeña supone una "amenaza excepcional" para la seguridad de su país por sus relaciones con RusiaChina e Irán.

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