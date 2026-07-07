Cuba inicia la recuperación del sistema eléctrico tras un nuevo apagón nacional

El Sistema Eléctrico Nacional (SEN) de Cuba ha comenzado a recuperarse de forma gradual tras el apagón general registrado este lunes, que dejó sin suministro eléctrico a toda la isla y obligó a activar los protocolos de emergencia para restablecer el servicio.

El ministro de Energía y Minas, Vicente de la O Levy, informó de que ya funcionan microsistemas eléctricos en diferentes puntos del país, lo que está permitiendo reactivar el suministro de forma progresiva, con prioridad para hospitales, centros sanitarios y otros servicios considerados esenciales.

La empresa estatal Unión Eléctrica (UNE), que confirmó la desconexión total del Sistema Electroenergético Nacional, señaló que las causas del fallo continúan bajo investigación. Mientras tanto, varias instalaciones energéticas han comenzado a operar con normalidad, entre ellas las unidades de Energás Boca de Jaruco y Varadero, a las que se suman los trabajos para poner en marcha Mariel 5 y Habana 2.

En la provincia de Villa Clara también se activó la central hidroeléctrica Hanabanilla para contribuir a la recuperación del sistema, mientras que en Guantánamo se preparó la puesta en funcionamiento de microsistemas destinados a abastecer de manera gradual los centros considerados prioritarios.

Se trata del tercer apagón general que sufre Cuba en los últimos meses, después de los registrados en marzo, y se suma a la desconexión nacional ocurrida en septiembre del pasado año, reflejando la fragilidad de la infraestructura eléctrica del país.

El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, atribuyó la situación al "bloqueo energético" impuesto por Estados Unidos y acusó a Washington de intentar "inducir un estallido social por asfixia" al dificultar el acceso de la isla al combustible.

El mandatario destacó además el trabajo del personal de la Unión Eléctrica para restablecer el suministro y aseguró que el Gobierno mantiene movilizados todos los recursos disponibles para recuperar cuanto antes el funcionamiento del sistema eléctrico nacional.