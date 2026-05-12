Trump: "Cuba está pidiendo ayuda, y vamos a hablar"

"Cuba está pidiendo ayuda, y vamos a hablar", ha dicho hoy el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, después de meses amenazando a las autoridades de la isla y tomando medidas para ahondar la ya enorme crisis económica y energética que afronta.

A juicio del magnate republicano, Cuba es actualmente "un país fallido que solo va en una dirección, hacia abajo", de modo que a través de sus redes sociales ha apostado por atender la petición. Lo que no ha concretado es quién ha hecho llegar a Washington esa solicitud de ayuda.

Estas palabras llegan unos días después del anuncio de nuevas sanciones contra La Habana, y dos semanas más tarde de que el inquilino de la Casa Blanca apostase por "tomar el control" de la isla del Caribe una vez zanjada la ofensiva contra Irán.