Trump ahonda el bloqueo de Cuba al anunciar aranceles a los países que le suministren petróleo

Estados Unidos da un paso más en el bloqueo de Cuba al aprobar la imposición de aranceles a todos los países que vendan o suministren petróleo "directa o indirectamente" a la isla que preside Miguel Díaz-Canel.

Se trata de una orden ejecutiva que se basa en la "amenaza inusual y extraordinaria" que Washington aprecia en el territorio caribeño, que podría suponer un riesgo para su seguridad nacional y su política exterior. Y es que, como alega Trump en ese documento, el régimen heredero del castrismo "se alinea" y "proporciona apoyo" a "numerosos países hostiles", entre los que cita a Irán, Rusia o China, y "grupos terroristas transnacionales" como Hamás y Hezbolá.

"El gobierno de Cuba ha tomado medidas extraordinarias que perjudican y amenazan a Estados Unidos", resume, antes de concretar que su departamento de Comercio identificará a los países que envíen petróleo a la isla y la administración determinará qué tipo de gravamen se les impone.

Esta decisión se da a conocer tras una "productiva" conversación entre Trump y la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien también ha sido objeto de amenazas de intervención militar por parte del magnate neoyorquino. Sin embargo, el norteamericano la definió ayer como una mandataria "maravillosa e inteligente", dos días después de que trascendiera que Pemex, la petrolera del país azteca, había cancelado un envío de combustible a Cuba de los que se remitían periódicamente a la isla, desde hace varios años, "por razones humanitarias".

Respuesta de Cuba

Frente a esta escalada en la retirada de suministros a Cuba, su ministro de Exteriores, Bruno Rodríguez, ha condenado "en los términos más firmes" lo que ha calificado de "acto de agresión" contra los cubanos, a quienes se pretende someter a "condiciones de vida extrema" tras más de 65 años de "cruel bloqueo económico" por parte de Estados Unidos.

Así es que ha rechazado que se pretenda presentar a la isla "como una amenaza que no es". "La única influencia maligna" es la que ejerce Estados Unidos contra los pueblos de América al "intentar someterlos a su dictado, despojarlos de sus recursos, mutilar su soberanía y privarlos de su independencia", ha incidido el dirigente político, quien ha reprobado que Washington recurra "al chantaje y a la coerción para tratar de que otros países se sumen a su universalmente condenada política de bloqueo contra Cuba".