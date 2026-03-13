Cuba liberará a medio centenar de presos políticos tras la intermediación del Vaticano

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel
El gobierno de Cuba liberará en los próximos días a 51 presos políticos gracias a la intermediación del Vaticano, con el cual tradicionalmente ha mantenido contacto acerca de este tipo de procesos de excarcelación.

De hecho, el ministerio de Exteriores cubano ha asegurado que las personas que ahora serán excarceladas ya han cumplido una parte significativa de su condena y con buena conducta.

Además, ha recordado que, desde el año 2010, se han aprobado más de 9.905 indultos; mientras otros 10.000 fueron excarceladas en los últimos tres años.

Por su parte, la ONG Prisoners Defenders ha cifrado en 1.214 el número de presos políticos que hay en Cuba, con corte a febrero de 2026.

