Trump: "Cuba caerá muy pronto. Terminemos con esto primero"

"Cuba caerá muy pronto. Terminemos con esto primero". El presidente de Estados Unidos tiene claro ya cuál será su próximo objetivo, el que será "la guinda del pastel" de su política internacional, pero ha preferido posponer cualquier actuación en la isla del Caribe hasta finalizar la operación militar que ha iniciado en Irán de la mano de Israel y que supone ya un conflicto bélico a nivel regional.

"Podríamos hacerlo todo a la vez, pero si lo hacemos todo demasiado rápido, pueden pasar cosas malas", ha reflexionado el magnate en una entrevista telefónica con la CNN, antes de asegurar que no permitirá que le ocurra "nada malo" a Cuba. Por el momento, tras décadas de bloqueo económico y comercial por parte de Estados Unidos, su administración ha cortado todo flujo de petróleo a la isla a través de una amenaza arancelaria a los países que le proporcionen suministro, lo que no hace sino amplificar su desabastecimiento y, con ello, agravar la crisis humanitaria. "Ha caído justo en mis manos gracias a mí", ha continuado vanagloriándose.

Lo que ha avanzado es que, ante unas supuestas "ganas" de La Habana de alcanzar un acuerdo con Washington, pondrá a su secretario de Estado, Marco Rubio, como encargado de negociar con las autoridades de la isla. "Quieren llegar a un acuerdo, así que voy a poner a Marco allí y veremos cómo funciona", ha apuntado, antes de reivindicar que "Cuba está preparada 50 años después".

"Una adquisición amistosa"

De hecho, hace apenas diez días que el propio Trump mostraba su interés en llevar a cabo una "adquisición amistosa" de Cuba con la cooperación de algunas de las autoridades de la isla.

"Todos quieren que cambie y veo posible que ocurra", manifestó entonces el inquilino de la Casa Blanca, en referencia a los esfuerzos que su país lleva décadas efectuando para forzar un cambio de régimen, comenzando por los casi 70 años de bloqueo estadounidense sobre la isla a pesar del rechazo de la práctica totalidad de los Estados miembro de la ONU.

Desde la incursión militar de Estados Unidos en Venezuela, en la que apresó a su presidente, Nicolás Maduro, el inquilino de la Casa Blanca intensificó sus amenazas contra Cuba. No obstante, dado lo precario de su situación económica, descartó tener que enviar tropas a la isla caribeña, puesto que —como dijo entonces— el empeoramiento de su situación económica propiciaría por sí mismo la caída del gobierno de Miguel Díaz-Canel.