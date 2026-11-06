Investigan la oleada de amenazas de bomba falsas que sigue afectando a vuelos europeos

Por cuarto día en esta semana, más de una docena de vuelos entre destinos europeos se han visto afectados por amenazas de bomba que resultaron ser falsas, pero que han puesto en alerta a los equipos de emergencias en aeropuertos de Francia, Dinamarca y República Checa.

En el caso del país galo, han sido cuatro los aviones afectados, y sus autoridades ya han anunciado la apertura de una investigación para determinar el origen de estas alertas que están afectando a toda Europa y que en el día de hoy han llegado también a varios medios de comunicación en Irlanda y Reino Unido.

Por su parte, desde República Checa han confirmado nuevas amenazas sobre la colocación de explosivos de fabricación artesanal en nueve vuelos que despegaron o iban a aterrizar en el aeropuerto de Praga. Uno de ellos, según Europa Press, procedía de España, mientras otros llegaron a la capital checa desde Dinamarca y Reino Unido; y el resto se dirigían hacia Países Bajos, Chipre, Rumanía, Italia y Reino Unido.

También la policía de Dinamarca está investigando amenazas en el aeropuerto de la capital, Copenhague.

¿Agresión híbrida?

En paralelo, la cadena británica Sky News ha recibido este viernes una "amenaza de seguridad", horas después de que la televisión irlandesa RTÉ tuviera que evacuar su sede por una amenaza de bomba.

Se trata del cuarto día en esta semana que se producen importantes amenazas contra el tráfico aéreo del viejo continente, que han afectado a más de medio centenar de vuelos, y otros ataques informáticos contra decenas de supermercados de Francia, Bélgica, Luxemburgo, Irlanda, Países Bajos, Suecia, Estonia y Finlandia, en los que se subieron las temperaturas de neveras y congeladores, estropeando los productos y provocando pérdidas económicas.

A respecto de todo ello, el ministro de Exteriores del gobierno de España, José Manuel Albares, ha asegurado en TVE que se sabrá quién está detrás de todas estas "agresiones híbridas", aunque requiera "cierto tiempo" dar con los responsables.

En la jornada de ayer, un grupo de ultraderecha ruso envió un correo electrónico a los aeropuertos de Roma para anunciar un ataque, que no llegó a producirse pero que motivó el despliegue de cazas de la fuerza aérea. "Hoy, vuestro cielo será rojo. Vuestro régimen feminista lo recordará para siempre", concluía el mensaje.