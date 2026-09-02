Decenas de miles de personas se dan cita en toda España para apoyar a Ceuta y pedir la dimisión de Pedro Sánchez
Decenas de miles de personas se han dado cita en las principales ciudades y villas de España para mostrar su apoyo a Ceuta ante el último episodio de crisis migratoria y para pedir la dimisión del gobierno que encabeza Pedro Sánchez por lo que consideran una gestión "deficiente" de la avalancha procedente de Marruecos.
Coincidiendo con la celebración del Día de Ceuta, la Federación Española de Municipios y Provincias ha lanzado una convocatoria encaminada a mostrar su apoyo al pueblo ceutí tras la entrada de más de 70.000 migrantes por la frontera con Marruecos.
Todo ello, en el contexto del retraso del presidente del gobierno de España a la hora de ejercer el mando único y en medio de las dudas sobre si existían informes que permitieran anticipar lo sucedido en Ceuta a finales del mes de julio.
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