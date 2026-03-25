Delcy Rodríguez, una de las ponentes de un foro económico en Miami en el que también estará Trump

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, compartirá escenario con Donald Trump en un foro económico que se celebrará desde hoy y hasta el viernes en Miami.

Por su parte, la dirigente venezolana participará en un panel sobre perspectivas macroeconómicas en América Latina y el Caribe, dentro de un apartado titulado El nuevo orden en América Latina. Servirá, según el programa, para abordar "cómo pueden identificarse, financiarse y aumentarse las oportunidades para apoyar un crecimiento sostenido y compartir beneficios entre inversores y la región".

En cuanto al presidente de Estados Unidos, se encargará de la clausura de este evento, entre cuyos ponentes figuran también el presidente de Sierra Leona, Julius Maada Bio, y el ministro de Finanzas de Arabia Saudí, Mohamed bin Abdulá al Yadaan, así como decenas de empresarios.