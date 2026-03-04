Venezuela creció un 8,66% en 2025 pese al bloqueo de Estados Unidos

El Producto Interior Bruto (PIB) de Venezuela registró un crecimiento anual del 8,66 % en 2025, a pesar de las difíciles condiciones económicas que debió afrontar el país, especialmente con la intensificación del bloqueo estadounidense a la exportación de petróleo en el último trimestre del año, según datos aportados por el Banco Central de Venezuela a través de un comunicado.

La economía del país registró un crecimiento interanual del 7,07% en el último trimestre del año, con lo que además alcanzó la cifra de 19 trimestres consecutivos de crecimiento. El Banco Central destaca que estos resultados adquieren mayor relevancia "al considerar el contexto en el que se han alcanzado, en medio de circunstancias externas excepcionales, marcadas por las sanciones y restricciones financieras impuestas contra Venezuela", que se intensificaron durante el último trimestre de 2025.

En el cuarto trimestre, destacan los crecimientos del 13,41% en la actividad petrolera y del 5,30% en la actividad no petrolera. Dentro de estas últimas, la mayor expansión llegó en construcción (+19,27%), Minería (+8,17%), alojamiento y servicios de comidas (+7,21%), transporte y almacenamiento (+6,05%) y manufactura (+5,85%).

Dinamismo pese al entorno adverso

El Banco Central señala que mientras que el petróleo contribuye a la fluidez de los recursos, las actividades de construcción, manufactura, minería y agricultura "generan fuertes encadenamientos internos y, mediante el fortalecimiento de las cadenas de valor, confieren sostenibilidad al crecimiento".

La máxima autoridad monetaria del país apuntó que la economía continuó dinamizándose, a pesar del entorno adverso, "gracias al esfuerzo productivo, la capacidad de adaptación y la determinación de los venezolanos de superar cualquier circunstancia adversa y sostener la recuperación económica, avanzando con aplomo, resiliencia y confianza".