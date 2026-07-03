Delcy Rodríguez revela que padece una "afección de salud", pero asegura que seguirá al frente del país

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha anunciado que padece una "afección de salud", aunque ha asegurado que su estado no le impedirá continuar al frente de las labores de atención y reconstrucción tras el devastador terremoto que sacudió el país el pasado 24 de junio.

Durante una comparecencia pública, Rodríguez explicó que la alteración de su voz responde a ese problema de salud, si bien evitó ofrecer detalles sobre su diagnóstico. "La voz quebrada es porque tengo una afección de salud. Aquí tengo testigos, los médicos y no médicos, que están todo el día diciéndome que no puedo hacer esto, no puedo hacer aquello...", manifestó.

Pese a ello, la dirigente venezolana insistió en que mantendrá su actividad institucional. "Esta afección no me impedirá trabajar sin descanso, mañana, tarde, noche y madrugada por Venezuela", afirmó.

Rodríguez vinculó además su situación personal con la tragedia que atraviesa el país tras el doble terremoto registrado el 24 de junio, que ha provocado, según el último balance oficial, al menos 2.595 fallecidos.

"La verdad es que mi dolor interno o mi afección de salud, prefiero convertirla en acción para ayudar y trabajar", señaló, antes de expresar su compromiso con las personas afectadas por la catástrofe. "Cada niño, cada hombre, cada mujer, cada abuelo y cada abuela que esté sufriendo, padeciendo y pasando penurias en este momento", añadió.

Las victimas se elevan a 2.595 personas

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha informado de que la cifra de fallecidos por el doble terremoto asciende ya a 2.595 personas, aunque ha asegurado que la fase de búsqueda y rescate continúa en aquellas zonas donde aún existen indicios de supervivientes.

Rodríguez ha anunciado además que el Gobierno mantiene conversaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y con el Departamento de Estado de Estados Unidos para crear un fondo inicial de 200 millones de dólares destinado a la reconstrucción de las infraestructuras afectadas. También ha destacado la llegada de un equipo especializado de Israel para colaborar en las labores de rescate y evaluación de edificios dañados, mientras las autoridades siguen vigilando el impacto de las 862 réplicas registradas hasta el momento.