La demanda mundial de petróleo caerá este año por la crisis en Oriente Próximo

La Agencia Internacional de la Energía pronostica que la caída de la demanda y de la oferta de petróleo para este año empeorará los pronósticos negativos que ya estaban sobre la mesa debido a la persistencia del conflicto en Oriente Próximo.

"Dado que el prolongado estancamiento diplomático entre Estados Unidos e Irán y los renovados ataques tanto en el golfo Pérsico como en el estrecho de Bab el-Mandeb, punto crítico del mar Rojo, siguen obstaculizando la normalización de los flujos de petróleo, hemos revisado a la baja nuestras proyecciones de oferta y demanda para el resto del año", subraya la institución que dirige Fatih Birol.

En concreto, pronostica que la demanda de crudo caerá en 2,5 millones de barriles diarios, lo que supone 940.000 menos que los estimados en agosto, y que la recuperación no comenzará hasta el año que viene, al igual que la normalización de la oferta: este año se dispondrá de casi seis millones de barriles al día menos que el año pasado —uno menos de lo que se calculaba hace un mes—.

En medio de esta descompensación, las reservas mundiales de petróleo se redujeron en 95 millones de barriles durante el mes de agosto, de tal manera que el acumulado desde febrero ya ha bajado en 507 millones de barriles. Asimismo, el volumen de petróleo en tránsito marítimo disminuyó 65 millones de barriles debido a los nuevos ataques contra petroleros en Oriente Próximo.

Precio de los combustibles

Al hilo de este diagnóstico, la agencia adscrita a la OCDE ha alertado de la fuerte diferencia analizada entre los aumentos de precios en los mercados de futuros, situada en un 45% por encima de los niveles previos a la guerra y hoy en el entorno de los 106 euros, frente a la escalada que sufren los productos refinados, como el diésel o la gasolina.

"El incremento tanto de los futuros del crudo como de los precios físicos palidece en comparación con el de los productos refinados, segmento donde la escasez de oferta es actualmente más aguda", recoge el último balance de la Agencia Internacional de la Energía, que utiliza como ejemplo la subida del diésel en Estados Unidos en un 94%.