Irán captura un submarino de EEUU en Ormuz y el petróleo rebota por encima de los cien dólares

La tensión que se vive en Oriente Próximo, que ha vuelto a elevar el barril de petróleo por encima de los cien dólares, continúa al alza. Tras varios días de intercambios de ataques, Irán asegura haber capturado uno de los submarinos no tripulados "más modernos e inteligentes" del ejército de Estados Unidos a su paso por el estrecho de Ormuz.

Según los datos que ha proporcionado para dar credibilidad a este hito, la Guardia Revolucionaria detalla que se trata de un buque de 5,8 metros de eslora y un peso de tres toneladas, con capacidad para pasar hasta diez días bajo el agua a una profundidad máxima de 6.000 metros. Y ahora, ha dicho el portavoz de este cuerpo militar, Sardar Mohamadi, "ya no podrá penetrar las capas de vigilancia" iraníes en Ormuz.

Tras ironizar con la vuelta a la bahía de Cochinos por parte de Estados Unidos, en referencia al desembarco en Cuba para tratar de derrocar a Fidel Castro en 1961, desde Teherán también han dado cuenta del derribo de un dron en las inmediaciones del estrecho, a lo que han seguido bombardeos con misiles contra un hangar militar estadounidense en Jordania y una veintena de barcos, dos de ellos destructores propiedad de Washington.

El ataque en suelo jordano ha sido confirmado por las autoridades de este país, que han sostenido que sus sistemas antiaéreos lograron interceptar 18 de los veinte proyectiles lanzados por las fuerzas iraníes. Los otros dos, han asegurado, "han caído en zonas deshabitadas", sin causar víctimas.

Esta ofensiva es la respuesta de la república islámica a la destrucción por parte del ejército de Estados Unidos de hasta cinco petroleros iraníes en represalia por el ataque lanzado contra uno de sus buques.