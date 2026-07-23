Los ataques a petroleros en el mar Rojo y el golfo Pérsico disparan el crudo por encima de los 100 dólares

Una nueva jornada de ataques en Oriente Próximo con los petroleros en el punto de mira tanto en el mar Rojo como en el golfo Pérsico ha vuelto a hacer saltar las alarmas, lo que ha motivado un nuevo repunte del precio del crudo: en el caso de Europa, el crudo rebasa la barrera de los cien dólares por primera vez en dos meses tras anotarse un alza del 6%, y en Estados Unidos supera los 91 dólares tras dispararse más de un 5%.

Imagen de satélite de la península arábiga

Y es que esta madrugada un petrolero sufrió un incendio y una explosión al atravesar el estrecho de Ormuz por una ruta minada, lo que motivó que otros dos buques similares que seguían la misma ruta optasen por desandar el camino. En paralelo, pocas horas después, los hutíes, la milicia rebelde de Yemen aliada de Irán, reivindicaba el ataque contra dos petroleros saudíes en el mar Rojo.

Y, mientras desde Teherán subrayan que el paso de Ormuz está cerrado a cualquier buque que trate de atravesarlo sin el permiso de la Guardia Revolucionaria, los rebeldes yemeníes han declarado en los últimos días un bloqueo naval contra Arabia Saudí valiéndose del estrecho de Bab al-Mandeb. Con ambos cruces cerrados, se imposibilita el acceso a la práctica totalidad de la península arábiga desde el océano Índico.

Así pues, en la duodécima noche consecutiva de ataques de Estados Unidos contra Irán, que ha bombardeado también intereses norteamericanos en Jordania y Kuwait, el petróleo ha vuelto a tocar máximos y ha arrastrado a buena parte de las bolsas del mundo a cifras en rojo.

Mientras los principales índices de Wall Street marcan ya negativos del entorno de un punto, los principales mercados europeos —salvo Milán, que ha cerrado en positivo— también se anotan caídas: París ha bajado un 1,64%, Frankfurt ha perdido un 1,56%, Madrid ha experimentado un descenso del 1,55% y Londres se ha devaluado un 0,73%.