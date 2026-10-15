El derrumbe del techo de una escuela en Pakistán deja una treintena de niños muertos

El derrumbe de un techo de una escuela en la ciudad paquistaní de Peshawar deja como trágico balance el fallecimiento de 32 niños y una profesora, así como otras 19 personas heridas.

Por el momento, se desconocen las causas que originaron este suceso, pero el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, ya ha comprometido que se llevará a cabo "una investigación exhaustiva". No es la única medida que ha anunciado tras conocerse la tragedia, ya que también ha asegurado que su gobierno actuará para garantizar la seguridad de los niños en las escuelas de todo el país.

"Ningún padre debería tener que soportar un dolor así", ha sostenido, antes de publicar en sus redes sociales que ya ha dado instrucciones para que se brinde "la mejor atención médica a los niños heridos" y para que se proporcione "toda la ayuda y el apoyo" a las familias afectadas.

Pero, además, el líder de Pakistán ha incidido en que el peso de la ley debe caer contra "los responsables" de este triste incidente, a los que no ha identificado.

Esta tragedia se suma a la que tuvo lugar, también con niños, el pasado mes de agosto. Entonces, un incendio en la sala de ginecología de un hospital de Islamabad, la capital del país, provocó la muerte de al menos catorce recién nacidos.