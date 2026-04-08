Desarticulada una red que robó 780 millones de euros en cobre en Chile para enviarlo a China

Las autoridades de Chile han desarticulado una red dedicada al robo de cobre que, entre 2020 y 2025, se habría hecho con una cantidad de este mineral por valor de 780,2 millones de euros para su posterior exportación a China.

Este grupo sustraía el cobre de distintos lugares del país y, posteriormente, lo trasladaba al puerto de Iquique, en el norte de Chile, desde donde se cargaba en contenedores para enviarlo al gigante asiático.

Además, en virtud de esas ventas, la red se embolsó unos 55,4 millones de euros procedentes de devoluciones del IVA relacionadas con las exportaciones.

La operación policial se ha saldado con la detención de 25 personas y el registro de hasta 49 propiedades, junto con la incautación de 187 toneladas de cobre con un valor en el mercado de 1,9 millones de euros, cuarenta vehículos y once armas de fuego.