Argentina apuesta por el cobre para triplicar los 6.000 millones de exportación minera en diez años

El récord alcanzado por las exportaciones de minerales en Argentina en 2025 -6.037 millones de dólares, lo que supone un incremento del 29% respecto a 2024- puede quedarse en nada muy pronto si se cumplen las expectativas de la puesta en marcha de grandes explotaciones mineras sobre todo en el noreste del país en los próximos años. La extracción de cobre, un mineral imprescindible para distintos tipos de industrias y del que Argentina cuenta con grandes reservas sin explotar, se presenta como el principal motor para la minería argentina en los próximos años, sin olvidar al litio.

La aprobación de la nueva Ley de Glaciares, que ayer pasó el primer trámite en el Senado, permitirá además levantar varios obstáculos para facilitar la puesta en marcha de nuevos proyectos mineros y supone un primer paso para permitir la explotación de nuevos yacimientos.

Actualmente el mayor volumen de exportaciones se concentra en los metales preciosos, el oro y la plata, que acapararon el 80% de la facturación exterior en 2025 y se beneficiaron del incremento de la cotización de ambos materiales en 2025. Sin embargo, un informe de la Cámara Minera argentina advierte de que la explotaciones de ambos metales en el futuro irá a menos ya que las minas existentes en el país cuentan con un horizonte de explotación de pocos años.

En Argentina, la minería apenas supone un 1% del PIB mientras que en países vecinos como Chile y Perú el porcentaje de contribución a la riqueza ronda el 18% en ambos casos. El margen de crecimiento es muy grande y esto ya se nota en las exportaciones donde la minería supera el 7% del total de la facturación y es el segundo sector más importante del país, solo por detrás de la agroindustria que concentra más del 90% del volumen exportador.

Según un informe sobre el sector minero recientemente realizado por la consultora Invecq, Argentina cuenta actualmente con 310 proyectos de explotación minera de los que tan solo 26 están en marcha. La reactivación de algunos de los proyectos que están paralizados, especialmente los que se refieren al cobre permitirían al país triplicar su factura exportadora del sector minero para 2035 y alcanzar así los 18.000 millones de dólares, según la previsión del Invecq.

El gobierno de Milei es más optimista y eleva esa cifra por encima de los 20.000 millones de dólares. El secretario de Energía del gobierno argentino, Luis Lucero, ha asegurado que si el país logra poner en marcha los principales proyectos de explotación del cobre con los que cuenta se vivirá un cambio de paradigma en el país al generarse un polo de riqueza que hasta ahora no existía.

40.000 millones de inversión en cobre

El cobre se presenta como el gran protagonista en las inversiones que ya tienen previstas grandes empresas mineras en el país durante los próximos diez años. Actualmente, apenas hay una mina de cobre activa en el país en la provincia de Jujuy pero los principales proyectos existentes suman una previsión de inversión de 40.000 millones de dólares. Casi la mitad (18.000 millones) llegarán con el yacimiento que desarrolla la compañía Vicuña en San Juan, mientras que Glencore aportará otros 13.000 millones para su proyectos en San Juan y Catamarca y First Quantum planea invertir más de 5.000 millones en una explotación en Salta.

La herramienta principal con la que cuenta el ejecutivo de Milei para promover el desarrollo de la industria minera en el país es el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI), que establece distintos beneficios fiscales, aduanero y cambiarios para apoyar proyectos industriales con inversiones superiores a los 200 millones de dólares. En el caso de la minería, el RIGI ya tiene comprometido ayudas para impulsar proyectos como el de Rio Tinto para ampliar una explotación de litio en Salta (2.700 millones de dólares de inversión) o el que desarrolla la empresa McEwen Cooper en San Juan para la exploración y explotación de cobre, que prevé una inversión cercana a los 2.700 millones de dólares.

Siete plantas de litio

Aparte del cobre, el otro mineral que ya esta ayudando a desarrollar el futuro de la minería en Argentina es el litio, que ha experimentado un crecimiento significativo de su producción en el país a pesar de los bajos precios de referencia internacionales. La Cámara Minera argentina destaca que en los últimos años las empresas han invertido más de 7.000 millones de dólares para poner en marcha un total de siete plantas productivas que funcionan actualmente. Más allá de la evolución de los precios, el litio conserva un gran potencial por las necesidades de industrias como la del automóvil que demandan su uso para las baterías de los vehículos eléctricos.

Las previsiones indican que el cobre y el litio están llamados a sustituir al oro y la plata como principales fuentes de exportación de minerales del país. La revolución en el sector minero argentino está en marcha y en pocos años podrán empezar a verse los resultados, si se confirman los pasos que se están dando tanto por parte del gobierno como de las empresas privadas que han puesto en marcha los distintos proyectos de explotación.