Detenido en Madrid por robar una cadena de oro al hijo del presidente de Colombia

La Policía Nacional ha detenido a un varón como presunto autor del robo de una cadena de oro mediante el método del tirón a Nicolás Alcocer Petro, hijo del presidente de Colombia, según han confirmado a Europa Press fuentes policiales.

Los hechos ocurrieron sobre las 5 de la madrugada de este sábado en la Gran Vía madrileña, cuando el hijo del presidente colombiano se disponía a tomar un taxi y un varón se le aproximó por la espalda y, mediante un tirón, le robó una cadena de oro que llevaba al cuello valorada en 6.000 euros.

Una patrulla que se encontraba por la zona oyó cómo la víctima comenzó a gritar pidiendo auxilio y un varón huía a la carrera. Tras una persecución a pie por varias calles del centro de la capital, los agentes dieron alcance al presunto ladrón. El detenido, un varón de unos 23 años, está acusado de un delito de robo con violencia e intimidación.

Los agentes lograron recuperar la cadena y devolversela a su propietario, que acudió a comisaría a cursar la correspondiente denuncia por robo. Tras los hechos, el hijo del presidente colombiano pidió el libro de felicitaciones para dejar constancia por escrito de la rápida y exitosa actuación de los efectivos policiales.