Detenidos un ruso y un ucraniano por el intento de asesinato del subdirector de inteligencia de Rusia

Un ciudadano ucraniano ha sido detenido en Dubái por el intento de asesinato del subdirector de la Inteligencia Militar de Rusia, el general Vladimir Alekseyev; al igual que lo ha sido otro hombre de origen ruso considerado cómplice de los hechos. Junto a ellos se ha identificado a una mujer rusa también como cómplice, pero habría logrado huir a Ucrania.

De ello ha dado cuenta el Servicio Federal de Seguridad de Rusia, al tiempo que ha informado de que el presidente Putin telefoneó a su homólogo en Emiratos Árabes para agradecerle su "eficaz cooperación".

Según las primeras investigaciones, retransmitidas por la agencia de noticias oficial rusa, el ucraniano que se encuentra detenido actuó siguiendo "instrucciones de los servicios de inteligencia ucranianos y viajó a Moscú en diciembre de 2025 para cometer un atentado terrorista". Tras abrir fuego contra el general el pasado 6 de febrero, "salió de Rusia y voló a Emiratos Árabes", concluye su relato de los hechos.

Alekseyev fue operado y se encuentra estabilizado en el hospital, donde recuperó el conocimiento el pasado sábado. El general era desde 2011 el subdirector de la Oficina Principal del Alto Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de la Federación de Rusia, el servicio de Inteligencia Militar, conocido por el acrónimo GRU.

El general se encuentra bajo sanciones de Estados Unidos y la Unión Europea desde 2016 y 2019, respectivamente. El bloque comunitario le sancionó por su supuesta responsabilidad en el envenenamiento con un agente nervioso del antiguo agente ruso Sergei Skripal y su hija Yulia en la ciudad británica de Salisbury.