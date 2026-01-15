Reino Unido calcula que Rusia acumula 1,2 millones de bajas en la invasión de Ucrania

Los servicios de Inteligencia de Reino Unido calculan que Rusia ha sufrido más de 1,2 millones de bajas, entre muertos y heridos, desde que comenzó la invasión de Ucrania, hace ya casi cuatro años.

"Rusia probablemente ha sufrido unas 1.213.000 bajas en total", ha señalado el ministerio de Defensa británico, que precisa que en 2025 Moscú habría sufrido la segunda cifra anual de bajas más alta desde 2022, con unas 415.000.

Además, según informaciones del Estado Mayor de Ucrania, la tasa media diaria de bajas rusas durante diciembre de 2025 ha alcanzado los 1.130 personas, lo que representa el cuarto aumento mensual consecutivo.

Reino Unido ha advertido de que "es muy probable" que Rusia siga experimentando altas tasas de bajas durante este mes de enero debido a los continuos ataques de infantería en "múltiples ejes".