Detenidos tres testaferros de un oligarca ruso que trataban de vender sus chalés de lujo en Mallorca

La presión de las sanciones de la Unión Europea sobre las élites rusas ha aflorado esta semana en España, con la detención de tres supuestos testaferros de un oligarca ruso que estarían tratando de proteger su patrimonio. Cinco chalés de lujo en Mallorca, más de 300.000 euros en efectivo y hasta seis vehículos de alta gama eran parte de los bienes que trataban de mantener fuera del alcance de las restricciones impuestas a las grandes fortunas que colaboran con el Kremlin para sostener la guerra en Ucrania.

A través de un complejo entramado societario detectado por la Policía Nacional, dos hombres y una mujer estarían colaborando de forma activa con una persona física y dos jurídicas incluidas en la lista de sancionados por la UE y otros organismos internacionales para ocultar el patrimonio de un ciudadano del país soviético que figura en las listas de sancionados que distintos organismos internacionales han ido publicando a raíz del estallido del conflicto en el flanco oriental de Europa.

De acuerdo con las pesquisas, los detenidos participaban en la gestión de las propiedades, hasta el punto de abonar los gastos de sus suministros, y figuraban como representantes o apoderados de varias empresas rusas sancionadas. El entramado urdido, además, tenía como finalidad impedir el embargo de cinco inmuebles de lujo, enmascarar la titularidad real de distintas cuentas bancarias y acreditar la propiedad de varios coches de alta gama matriculados en España. Todo ello, para poder seguir disfrutando de su patrimonio y bienes en el país.

Sobre los detenidos pesan acusaciones de organización criminal, blanqueo de capitales y delito contra la hacienda pública. Por el momento, se encuentran en libertad condicional con la obligación de comparecer ante la justicia cada quince días y la prohibición de salir de la isla.