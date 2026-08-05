Detienen a un hombre armado en el club de golf de Trump en Los Ángeles antes de su visita al campo

Un hombre de unos 38 años ha sido detenido en el club de golf del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en Rancho Palos Verdes, en el condado de Los Ángeles, apenas dos días antes de la visita del mandatario al recinto para participar en un acto de recaudación de fondos previsto para este martes.

El detenido, identificado como Jeanine John Taele y residente en Downey, fue arrestado después de que agentes federales vestidos de paisano lo observaran caminando por las instalaciones del campo de golf mientras tomaba fotografías y grababa vídeos. Los agentes sospecharon además que estaba vigilando las actividades relacionadas con la planificación del dispositivo de seguridad, según ha informado la cadena Fox.

Durante el registro, los agentes encontraron en su poder 16 cartuchos cargados con munición de punta hueca. Asimismo, las autoridades aseguran haber incautado un rifle de plataforma AR modificado ilegalmente, una pistola 1911 del calibre .45, un receptor superior de plataforma AR, varios chalecos antibalas y grandes cantidades de munición para pistolas y rifles.

Los agentes también se hicieron con dos dispositivos de señal de radio y varios cuadernos que, según las autoridades, contenían "declaraciones preocupantes".

INVESTIGACIÓN ABIERTA

Las autoridades han determinado además que Taele estaba siendo investigado por un supuesto robo por parte del Departamento de Policía de El Segundo.

La investigación continúa ahora bajo la responsabilidad del Servicio Secreto, el Departamento del Sheriff del condado de Los Ángeles y la Oficina Federal de Investigación (FBI). Las autoridades no descartan que, a medida que avancen las pesquisas, puedan presentarse nuevos cargos contra el detenido.

El arresto se produjo antes de que la llegada de Trump al club de golf para participar en un acto de recaudación de fondos, lo que ha llevado a las fuerzas de seguridad a mantener especial atención sobre las circunstancias de la presencia del detenido en las instalaciones y el material que llevaba consigo.