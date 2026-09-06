Devueltos a Marruecos 21 migrantes por apedrear a una patrulla en Ceuta

Un total de 21 ciudadanos marroquíes han sido devueltos a su país de origen tras apedrear a varios militares que patrullaban en la zona de la playa de El Trampolín de Ceuta.

Según Europa Press, estos inmigrantes aprovecharon que estaban en una posición de cierta altura para apedrear al ejército, aunque este incidente no dejó daños personales ni materiales.

Con todo, en este contexto, a estas 21 personas se les dio a elegir entre retornar voluntariamente a Marruecos o prestar declaración ante el juzgado, y todos optaron por regresar a su país.