Dimite el director de antiterrorismo de Estados Unidos: "Irán no representaba ninguna amenaza"

"No puedo, en conciencia, apoyar la guerra que se libra en Irán. Irán no representaba ninguna amenaza inminente para nuestra nación". Con este texto, Joseph Kent ha presentado su renuncia como director del Centro Nacional Antiterrorista de Estados Unidos. En su misiva, en la que comunica su decisión de renunciar al cargo, sostiene además que su país bombardeó la república islámica "debido a la presión de Israel y su poderoso lobby estadounidense".

De hecho, el ya dimitido director de antiterrorismo afirma que el país hebreo desplegó "una campaña de desinformación" para "engañar" a Trump y hacerle creer que había "un camino claro hacia una victoria rápida". "Fue una mentira", sentencia, antes de remarcar que se trata de "la misma táctica" que los israelíes ya utilizaron en el pasado, como cuando involucraron a Estados Unidos en "la desastrosa guerra de Irak".

"Como veterano que fue desplegado en combate once veces y como marido que perdió a su esposa en combate, en una guerra fabricada por Israel, no puedo apoyar que se envíe a la próxima generación a luchar y morir en una guerra que no beneficia al pueblo estadounidense ni justifica el costo de las vidas estadounidenses", añade en su carta de dimisión, mientras reprueba el cambio que ha experimentado la política exterior de Trump.

En este sentido, subraya que en su primer mandato fue el presidente moderno de Estados Unidos que mejor comprendió "cómo aplicar el poder militar de manera decisiva" sin entrar en "guerras interminables". "Hasta junio de 2025, usted entendía que las guerras en el Medio Oriente eran una trampa que robaba a Estados Unidos las preciosas vidas de nuestros patriotas y agotaba la riqueza y la prosperidad de nuestra nación", evidencia.

Así pues, Kent apela al inquilino de la Casa Blanca para que "reflexione" sobre lo que está haciendo en Irán "y para quién lo está haciendo". "Puede cambiar de rumbo y trazar un nuevo camino para nuestra nación, o puede permitir que nos deslicemos aún más hacia el declive y el caos. Usted tiene la última palabra", concluye su epístola, que dirige al presidente de Estados Unidos y a la directora de Inteligencia Nacional y que también ha hecho pública a través de las redes sociales.