Un diputado ultraderechista de Israel destruye un memorial en Cisjordania con escolta militar

"Todo niño que ve todos los días un monumento gigante que glorifica a los asesinos de judíos soñará con ser terrorista". Bajo ese pretexto, el diputado ultraderechista de Israel Tzvi Succot, se ha desplazado hasta Cisjordania, maza en mano, para destruir un monumento con nombres de palestinos muertos durante las intifadas; una maniobra durante la cual contó con la escolta del ejército israelí.

Ha sido él mismo quien ha publicado su imagen destruyendo el Monumento a los Mártires, después de subrayar que ha reclamado "en numerosas ocasiones" al ejército de su país que retire los monumentos terroristas como parte de la guerra emprendida contra las regiones palestinas.

Además, el representante público, que forma parte de uno de los partidos incluidos en el gobierno de Netanyahu, exhibió en sus redes sociales un video llevando a cabo esta acción mientras un soldado de Israel montaba guardia y otros se situaban en los alrededores, junto a un vehículo militar.

La polémica derivada de estas imágenes ha obligado al ejército a tomar distancia de lo sucedido. El cuerpo de defensa alega que Succot tenía autorización para acudir a la zona escoltado, pero desconocía que la demolición de monumentos estuviera en su lista de actividades programadas; algo que en todo caso considera innecesario —según la versión recabada por The Times of Israel— porque "ya se demuelen de forma regular memoriales y símbolos de incitación".

Es un argumento similar al empleado por la oficina de Benjamin Netanyahu. El gabinete del primer ministro considera "inaceptable" esta acción en la medida que "interfiere" con "las misiones contra el terrorismo y la incitación" que ya tiene en marcha el ejército, al que define como la "autoridad soberana en Samaria y Judea", utilizando así el nombre bíblico de Cisjordania.

También ha tomado la palabra en medio de esta polémica el ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, del mismo partido —Sionismo Religioso— que el protagonista de estos hechos.

"El Estado de Israel debió haber desmantelado hace mucho el monumento terrorista que ensalza al despreciable terrorista responsable del asesinato de cuatro judíos", en referencia a Yaman Tayeb Alí Faraj, uno de los nombres recogidos en el memorial y acusado de un ataque en 2003, al tiempo que ha exigido que el ejército destruya "hoy mismo" otros memoriales de este tipo en Cisjordania.

Elecciones en Israel

Y, más allá de defender que debe ser el ejército el que lleve a cabo esas operaciones, ha llamado a cambiar el foco del debate: "lo que debería preocupar a todos es la precipitación de los izquierdistas a la hora de condenar a Succot en lugar de al terrorismo en sí mismo".

Dicho esto, ha acusado a la oposición de "planear la formación de un gobierno con partidarios manifiestos del terrorismo" tras las elecciones del próximo 27 de octubre, en las que se prevé una reedición de la coalición de Netanyahu con ultraderechistas y ultraortodoxos.