Israel reivindica Cisjordania como "un derecho histórico y documentado en la Biblia"

"Ninguna otra nación en ningún otro lugar del mundo tiene un derecho más fuerte que nuestro derecho histórico y documentado a la tierra de la Biblia". Con estas palabras, el ministro de Exteriores de Israel, Gideon Saar, ha reivindicado su derecho a anexionarse Cisjordania y, frente a las críticas de buena parte de la comunidad internacional ante sus pretensiones de expandir su control sobre este territorio palestino, ha acusado a esos países de "negar el derecho del pueblo judío a un hogar nacional judío".

En esa línea, durante la sesión del Consejo de Seguridad de la ONU, ha rechazado la afirmación de que los israelíes "no pueden vivir en Judea y Samaria" (Cisjordania), alegando que este posicionamiento "no solo es incompatible con el derecho internacional", sino que también está "moralmente distorsionado". Y es que, como ha defendido, la idea de que las comunidades judías constituyen un obstáculo para la paz es "indignante".

De igual modo, ha negado el derecho de Palestina a existir como país soberano. "Inventaron un supuesto Estado como si tal Estado existiera, o hubiera existido alguna vez, pero la verdad es que, durante más de 3.000 años desde el rey David, Jerusalén ha sido la capital eterna del pueblo judío y lo seguirá siendo para siempre", ha rememorado una vez más los escritos bíblicos, antes de zanjar que no existe "Jerusalén Este" —la parte de la ciudad administrada por la Autoridad Palestina— sino "una sola Jerusalén bajo la soberanía de Israel".

El gobierno del país hebreo ha respondido de este modo al comunicado firmado por más de 80 países de todos los continentes, por microestados soberanos como Andorra, Malta, San Marino y Liechtenstein, así como por la Liga Árabe, la Organización para la Cooperación Islámica y la Unión Europea. Este documento condena "enérgicamente" las medidas israelíes para expandir su "presencia ilegal" en Cisjordania, muestra la "firme oposición" de los países firmantes a cualquier anexión y denuncia que dichas medidas "violan el derecho internacional".