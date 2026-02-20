Un grupo de israelíes liderado por una diputada ultraderechista irrumpe en Gaza: "Es nuestra"

Incursión de israelíes en Gaza con una diputada de ultraderecha en el centro

Un grupo de activistas israelíes a favor de los asentamientos, liderados por una diputada ultraderechista, han entrado de forma irregular en Gaza para reclamar la propiedad del enclave costero. "Gaza es nuestra para siempre", ha reivindicado la parlamentaria Limor Son Har-Melech, del partido extremista Otzma Yehudit, una de las patas del gobierno de coalición que lidera Benjamin Netanyahu.

"Gaza es nuestra para siempre. Solo así garantizaremos la victoria y la verdadera seguridad para el pueblo de Israel", ha tuiteado la también vicepresidenta del Parlamento de Israel, defensora de fomentar los asentamientos judíos en la Franja de Gaza.

Durante esta incursión en territorio gazatí, los activistas de la organización ultranacionalista de asentamientos Nachala plantaron árboles en la zona; una medida simbólica que entronca con la idea de volver a levantar los asentamientos demolidos en 2005 tras la salida de Israel del enclave costero, si bien mantuvo el control de sus fronteras y posteriormente impuso un bloqueo al territorio.

El ejército de Israel ha criticado esta segunda incursión en territorio gazatí, por entender que "pone en peligro" a las tropas desplegadas en el enclave palestino. De hecho, ha asegurado que estas personas fueron detenidas y devueltas "de forma segura" a Israel, donde fueron entregadas a la policía.

Cisjordania

Esta iniciativa se suma a la aprobación por parte del gobierno de Israel de una propuesta en virtud de la cual puede registrar amplias zonas de Cisjordania como "propiedad del estado"; una medida que ha chocado con las críticas de buena parte de la comunidad internacional.

Pese a ello, el ejecutivo del país hebreo reivindica su derecho a poseer esta región, amparándose en que así está "documentado en la Biblia".