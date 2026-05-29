Un dron ruso impacta contra una vivienda en Rumanía: "Es cruzar una línea"

Un dron procedente de Rusia ha impactado esta madrugada en un edificio de viviendas en Rumanía, donde dos personas han resultado heridas y otras setenta han tenido que ser evacuadas debido al incendio que se originó en el tejado del inmueble.

Ante esta "escalada grave e irresponsable", desde Bucarest, la ministra de Exteriores del país europeo, Toiu Oana, ha dejado claro que su país tomará medidas diplomáticas. Es momento, ha incidido, de actuar "con la máxima firmeza" para aumentar la presión sobre el Kremlin y lograr parar esta "guerra ilegal" que, además, tiene enormes implicaciones para la seguridad de toda la zona.

Tras este incidente en la ciudad de Galati, en el este de Rumanía y próxima a la frontera con Ucrania, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha advertido de que Moscú "ha cruzado una nueva línea" al causar heridos en territorio de la UE; mientras el presidente del Consejo Europeo, António Costa, ha apostado por incrementar las sanciones sobre Rusia.

Asimismo, desde la OTAN, su portavoz, Allison Hart, ha condenado la "imprudencia" de Rusia y ha garantizado que la Alianza Atlántica continuará reforzando las defensas de los aliados contra los drones y otras amenazas.

Todo ello, en una noche que, como ha denunciado Kiev, se ha saldado con el lanzamiento de un misil y más de 232 drones kamikaze rusos contra territorio ucraniano.