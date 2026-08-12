El eclipse total de Sol sume a más de la mitad de España en una profunda e histórica oscuridad

El eclipse total de Sol ha sumido este miércoles 12 de agosto a más de la mitad de España en una profunda e histórica oscuridad, en un acontecimiento astronómico excepcional que no se producía en la Península Ibérica desde hace más de un siglo, concretamente desde 1912.

La franja de totalidad del eclipse, el primero de los tres que serán visibles desde España entre 2026 y 2028, ha atravesado trece comunidades autónomas: Galicia, Asturias, Castilla y León, Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha, Cantabria, La Rioja, País Vasco, Navarra, Aragón, Cataluña, Comunidad Valenciana y Baleares.

Durante la fase de totalidad, la Luna se ha situado directamente frente al Sol, bloqueando la mayor parte de su luz y permitiendo observar la atmósfera solar, en un espectáculo que no había podido contemplarse desde Europa continental desde 2006.

España ha sido uno de los mejores lugares del mundo para observar el fenómeno, aunque su coincidencia con el atardecer ha hecho necesario contar con un horizonte despejado hacia el oeste para poder disfrutar de la totalidad.

El eclipse desde Mallorca | Europa Press

La franja de oscuridad ha entrado por el noroeste de la Península y ha recorrido el territorio de oeste a este, de manera que los primeros en experimentar la totalidad han sido los gallegos y los últimos los habitantes de Baleares.

La mayor duración de la totalidad se ha registrado en una franja que comprende Oviedo, León, Palencia, Burgos, Soria y zonas del sur de Aragón, donde el eclipse total ha rondado el minuto y 40 segundos.

En A Coruña, la totalidad se ha producido entre las 20 horas 27 minutos y 35 segundos y las 20 horas 28 minutos y 50 segundos, con el máximo a las 20 horas 28 minutos y 13 segundos, mientras que en La Palma se ha prolongado entre las 20 horas 31 minutos y 13 segundos y las 20 horas 32 minutos y 49 segundos, con el máximo a las 20 horas 32 minutos y un segundo.

También han podido contemplar el fenómeno ciudades como Bilbao, León, Burgos, Zaragoza, Castellón y Valencia, mientras que en Madrid y Barcelona el eclipse ha sido parcial pero casi completo, con una ocultación del Sol de entre el 80 y el 90 por ciento.

Yebes, centro oficial del seguimiento

El Observatorio de Yebes, en Guadalajara, ha sido la sede oficial elegida por el Gobierno para el seguimiento del eclipse solar total y ha acogido una retransmisión en directo con expertos del Instituto Geográfico Nacional, el Instituto de Astrofísica de Canarias y la Agencia Espacial Española, además de los astronautas españoles de la Agencia Espacial Europea Pablo Álvarez y Sara García.

Los dos astronautas han expresado su emoción ante el fenómeno y Sara García ha destacado el carácter excepcional del acontecimiento y la capacidad de reunir a la sociedad en torno a un espectáculo de estas características.

Pablo Álvarez, por su parte, ha explicado que tenía marcado el 12 de agosto de 2026 en el calendario desde que era niño, debido a que el eclipse atravesaba León, su ciudad de origen.

Varias personas a la espera del eclipse | Europa Press

Al acto oficial han acudido la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, y el director de la Agencia Espacial Española, Juan Carlos Cortés.

Morant se ha mostrado emocionada por el eclipse y ha recordado que el Gobierno lleva trabajando desde hace tiempo para aprovechar la oportunidad que supone este acontecimiento astronómico.

La ministra ha destacado además la presencia de la NASA en España para estudiar el eclipse y ha definido el fenómeno como un acontecimiento no solo científico, sino también social, al recordar que la humanidad ha buscado históricamente respuestas mirando al cielo.

Por su parte, el presidente de la Comisión Interministerial para el Trío de Eclipses y secretario de Estado de Ciencia, Innovación y Universidades, Juan Cruz Cigudosa, ha comparado el eclipse con el Mundial de la Astronomía y ha asegurado que España está protagonizando la final.

Cigudosa también ha reconocido el importante desafío logístico generado por la llegada de millones de visitantes interesados en contemplar el fenómeno, una situación que ha obligado a desplegar una coordinación extraordinaria entre las distintas administraciones.