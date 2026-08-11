Expectación masiva y miedo ante el eclipse: "¿Y si nos quedamos ciegos?"

España se convertirá este miércoles 12 de agosto en el epicentro mundial de la astronomía al albergar su primer eclipse total de Sol desde 1912. El evento, que atraerá a miles de científicos, aficionados y medios internacionales, mantiene a la ciudadanía dividida entre el entusiasmo y la prudencia ante posibles daños en la vista.

La cautela marca los planes de muchas familias. En zonas de Guadalajara o Sanabria (Zamora), muchos asistentes contarán con gafas homologadas o proyectores solares caseros para evitar lesiones graves en los ojos, mientras que los más precavidos prefieren observar únicamente el oscurecimiento del entorno desde sus casas.

Ante la previsión de la Dirección General de Tráfico (DGT) de entre 400.000 y 1,5 millones de desplazamientos adicionales, numerosos ciudadanos han modificado sus viajes a última hora. Varios grupos han cancelado trayectos a pueblos de provincias como Burgos para quedarse en las grandes ciudades o buscar localizaciones secundarias menos concurridas como San Agustín de Guadalix o polígonos industriales y evitar los atascos.

La alta demanda ha provocado un auténtico desabastecimiento en las farmacias, donde las protecciones solares especiales están completamente agotadas. La preocupación aumenta además tras la retirada de seis modelos de gafas defectuosas por riesgo ocular, lo que ha llevado a algunos usuarios a descartar la observación directa.

Horarios y visibilidad según el IGN

Según los datos del Instituto Geográfico Nacional (IGN), el momento cumbre en la Península se vivirá sobre las 20:30 horas, con una duración de la totalidad de entre 1 y 2 minutos.

Galicia será el primer punto peninsular en presenciar el fenómeno, iniciándose en A Coruña a las 19:31 horas. En Burgos la totalidad alcanzará los 104 segundos cerca de las 20:29 horas, mientras que Baleares será el último escenario en contemplarlo a las 20:32 horas, muy cerca de la puesta de Sol.