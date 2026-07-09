EE.UU. intensifica los ataques contra Irán y dispara la tensión en Oriente Próximo con el estrecho de Ormuz en el centro del conflicto

Estados Unidos volvió a atacar este jueves territorio iraní por segunda jornada consecutiva, elevando la tensión en Oriente Próximo y aumentando el riesgo de una escalada regional con el estratégico estrecho de Ormuz como principal foco de conflicto. La nueva ofensiva, ordenada por el presidente estadounidense, Donald Trump, se produjo apenas unas horas después de que el mandatario advirtiera desde la cumbre de la OTAN de que Washington volvería a golpear a Irán si persistían las acciones contra la navegación internacional.

El Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM) confirmó el inicio de una nueva serie de bombardeos dirigidos, según explicó, a reducir la capacidad militar iraní para amenazar la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz, una de las principales rutas del comercio energético mundial.

La Administración estadounidense justificó la operación como una respuesta a los ataques atribuidos a Irán contra buques mercantes registrados el día anterior. "Si vuelve a ocurrir, la respuesta será mucho más contundente", advirtió Trump en un mensaje publicado en redes sociales, donde también difundió imágenes de algunos de los supuestos objetivos alcanzados.

Medios iraníes informaron de explosiones en distintos puntos del país, entre ellos Bandar Abbas, Chabahar, Bushehr, Isfahán, Jask e Iranshahr. Según las autoridades locales, un bombero murió durante un ataque contra las instalaciones del aeropuerto de Iranshahr, mientras las defensas aéreas fueron activadas en varias zonas costeras.

La respuesta iraní no se hizo esperar. Mohsen Rezai, asesor militar del líder supremo iraní, el ayatolá Mojtaba Jamenei, advirtió de que "el enemigo agresor y sus cómplices serán severamente castigados" y acusó a Estados Unidos de utilizar las negociaciones únicamente como una herramienta táctica antes de romper cualquier compromiso alcanzado.

En paralelo, el presidente del Parlamento iraní y responsable de las conversaciones con Washington, Mohamad Baqer Qalibaf, endureció el mensaje al asegurar que el estrecho de Ormuz "solo se abrirá mediante acuerdos iraníes y no bajo amenazas estadounidenses", dejando entrever que Teherán mantiene la posibilidad de restringir el paso marítimo si continúa la ofensiva militar.

Kuwait y Bahréin activan las alertas

La escalada tuvo un impacto inmediato en los países vecinos. Kuwait informó durante la madrugada de la interceptación de misiles y drones dirigidos contra su territorio, mientras Bahréin activó en varias ocasiones las sirenas de alerta y pidió a la población refugiarse y seguir exclusivamente las instrucciones oficiales.

Las autoridades kuwaitíes señalaron que sus sistemas de defensa aérea estaban respondiendo a "amenazas hostiles", al tiempo que recomendaron a los ciudadanos no acercarse a los restos de los proyectiles interceptados ni difundir imágenes de las operaciones militares.

Los nuevos incidentes se producen después de que la Guardia Revolucionaria iraní asegurara haber destruido decenas de instalaciones militares estadounidenses en Bahréin y Kuwait como represalia por la primera oleada de bombardeos estadounidenses.

Trump asegura que Irán quiere negociar

Pese al recrudecimiento de las operaciones militares, Trump sostiene que Teherán sigue interesado en alcanzar un acuerdo con Washington.

"Están deseando llegar a un acuerdo. Han llamado hace un ratito", afirmó el presidente estadounidense ante los periodistas, aunque reconoció que duda de que el régimen iraní llegue a cumplir cualquier compromiso que pueda firmar.

El mandatario insistió en que Estados Unidos responderá "veinte veces más fuerte" a cualquier nuevo ataque iraní y defendió que Washington ya ha logrado una clara superioridad militar en el conflicto.

La nueva ofensiva estadounidense llega después de que Trump diera por roto el alto el fuego y el memorando de entendimiento que mantenía con Teherán, dejando las negociaciones prácticamente paralizadas y aumentando la incertidumbre sobre la estabilidad de Oriente Próximo en un momento en el que el estrecho de Ormuz vuelve a situarse en el centro de las preocupaciones internacionales por su importancia para el suministro mundial de petróleo.