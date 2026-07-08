Irán asegura haber atacado 85 instalaciones militares de Estados Unidos en Bahréin y Kuwait

La Guardia Revolucionaria de Irán aseguró este martes haber destruido 85 instalaciones militares estadounidenses en Bahréin y Kuwait, además de derribar un dron MQ-9, en respuesta a los ataques lanzados horas antes por Estados Unidos contra objetivos en el sur del país, en una nueva escalada de tensión en Oriente Próximo.

Según un comunicado difundido por la agencia Tasnim, vinculada al cuerpo militar iraní, la ofensiva se llevó a cabo mediante una operación conjunta con misiles y drones contra instalaciones situadas en Port Salman, la base de la Quinta Flota estadounidense en Bahréin y la base aérea de Ali Salem, en Kuwait.

Previamente, el Cuartel General Central de Jatam al Anbiya había advertido de una respuesta "contundente" a los bombardeos estadounidenses, calificados de "acto terrorista", y aseguró que las Fuerzas Armadas iraníes no permitirán que Washington interfiera en la gestión del estrecho de Ormuz.

Las autoridades iraníes reiteraron además que la única ruta segura para el tránsito de buques mercantes y petroleros por el estrecho de Ormuz es la establecida por la República Islámica, en línea con sus recientes críticas a las rutas marítimas alternativas.

El presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, afirmó que "la era de la intimidación y la extorsión ha terminado" y aseguró que Irán no cederá ante las presiones de Estados Unidos, al tiempo que denunció la continuidad de las sanciones y de los ataques contra territorio iraní.

Tras la ofensiva, las autoridades de Bahréin y Kuwait activaron las sirenas de alerta en sus respectivos territorios. El Ministerio del Interior bahreiní instó a la población a dirigirse a lugares seguros y seguir únicamente la información difundida por los canales oficiales.

Por su parte, las Fuerzas Armadas de Kuwait informaron de que sus sistemas de defensa aérea estaban interceptando misiles y drones, al tiempo que pidieron a la ciudadanía cumplir las instrucciones de seguridad mientras se desarrollaba la situación.